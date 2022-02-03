В Израиле отвергли вероятность "насильственной конфронтации" между Украиной и Россией

Министр МИД Израиля планирует обсудить ситуацию вокруг Украины со своим коллегой из РФ Сергеем Лавровым.
В Израиле, несмотря на наращивание войск России на границе с Украиной, в ближайшее время не ожидают нового вооруженного конфликта между Киевом и Москвой.
Об этом со ссылкой на израильского министра иностранных дел Яира Лапида сообщает Аxios.
"Пока оценка такова: мы не увидим насильственной конфронтации в ближайшее время. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война", — заявил Лапид.
По словам дипломата, Израиль находится в сложной ситуации, поскольку второе по величине еврейское общество находится в России, а пятое — в Украине. "Мы обязаны действовать с осторожностью по поводу российско-украинского кризиса", — подчеркнул глава израильского МИД.
Указывается, что в ближайшие дни главный дипломат Израиля обсудит необходимость деэскалации с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
В то же время Лапид выразил обеспокоенность тем, что российско-украинский кризис может отвлечь внимание от переговоров по ядерному соглашению с Ираном в Вене. "Нам бы хотелось, чтобы США уделили этому вопросу большее внимание, чтобы предотвратить опасные последствия", — высказался он.
Напомним, что в октябре прошлого года Израиль предлагал провести саммит Россия-Украина в Иерусалиме.
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