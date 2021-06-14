В Израиле выбрали новое правительство во главе с националистом-миллионером: кто такой Нафтали Беннет, который положил конец эпохе Нетаньяху

Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а затем уступит это место центристу Иаировы Лапид еще на два года.

Израильский парламент (кнессет) 13 июня утвердил новый состав правительства во главе с 49-летним правым националистом, IT-миллионером Нафтали Беннетом. Таким образом 12-летней эпохе правления премьера Израиля Беньямина Нетаньяху пришел конец. Однако тот уже успел заявить о планах вернуться к власти.

Ради того, чтобы положить конец эпохе Нетаньяху восемь израильских оппозиционных партий объединились и создали коалиционное правительство — так называемое "правительство перемен". В новую коалицию вошли беспрецедентно разные по идеологическим взглядам политические силы: правые ( "Ямина", "Тиква Хадаша" и "Наш дом Израиль"), центристы ( "Еш Атид" и "Кахоль-лаван"), левые (идеологические противники Нетаньяху — Лейбористская партия и "Мерец" и консервативная исламская партия "Объединенный арабский список" (РААМ). В целом это 62 депутата.

Политики договорились, что в ближайшие два года премьер-министром Израиля будет глава правоцентристской партии "Ямина", бывший министр обороны Нафтали Беннет. Впоследствии его заменит лидер центристской партии "Еш Атид", экс-министр финансов Израиля Яир Лапид. Он тоже возглавит правительство на два года — до следующих парламентских выборов.

Партия Беннета "Ямина" в парламенте имеет лишь семь из 120 мест, однако это не помешало ему стать важным игроком в переговорах по коалиционному правительству и договориться о премьерском кресле.

Нафтали Беннетт (сидит слева), десятый президент Израиля Реувен Ривлин (сидит в центре), преемник премьера и министр иностранных дел Яир Лапид (сидит справа) позируют для общей фотографии с министрами нового правительства.

IT-миллионер и ультранационалист: кто такой Нафтали Беннет

Нафтали Беннет — бывший спецназовец и экс-соратник Нетаньяху, однако после того, как он вышел из партии "Ликуд", их пути разошлись. Беннет позже также занимал министерские посты в разных составах правительства до 2019 года. Имеет юридическое образование, также построил успешную карьеру в бизнесе. В 1999 году он основал стартап Cyota, который разрабатывал ПО в сфере компьютерной безопасности, впоследствии продал его и стал одним из первых IT-мультимиллионеров в Израиле.

Новый премьер — сторонник сохранения еврейских поселений на Западном берегу, что является одним из ключевых вопросов в израильско-палестинском конфликте. Лидеры разных стран считают, что эти населенные пункты построены незаконно, Палестина настаивает ликвидировать здания, с чем израильские власти не соглашаются.

Беннетта часто называют ультранационалистом, а он себя считает еще более правым, чем Беньямин Нетаньяху. В частности, он выступает за то, чтобы Израиль стал национальным государством евреев, и утверждает, что его государство имеет исторические права на территории, занимаемые Палестиной — Западный берег, Восточный Иерусалим, а также оккупированные израильтянами в 1967 году сирийские Голанские высоты. Беннет отвергает идею сосуществования двух государств: израильского и палестинского. В то же время Беннет поддерживает отказ от претензий на территории в секторе Газа (Израиль вывел оттуда поселенцев и войска в 2005 году).

Нафтали Беннет / Associated Press

Есть ли шансы долго продержаться распыленной коалиции

Аналитики оценивают новое правительство Израиля как шаткий союз, который охватывает весь политический спектр. Хотя он и должен просуществовать до 2025 года, его могут быстро разрушить такими спорными вопросами, как конфликт с Палестиной, пишет AFP. Несмотря на то, что тысячи израильтян отпраздновали отставку Нетаньяху в воскресенье, многие сомневаются в долговечности правительства, состоящего из восьми партий.

Опросы общественного мнения, проведенный местным "Телеканалом 12" показал, что 43 процента израильтян ожидают, что новое правительство растворится "быстро", 30 процентов считают, что оно будет существовать "долго", и только 11 процентов ожидают, что оно переживет свой четырехлетний срок.

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Чтобы выжить, правительство во главе с Нафтали Беннетом, который имеет самую слабую парламентскую базу для премьер-министра в истории Израиля, (охватывает лишь семь из 120 мест), он должен сосредоточиться на постпандемическом восстановлении экономики и избегать проблем, вызывающих разногласия, считают аналитики.

Технологический миллионер Беннетт в своем выступлении перед парламентом в воскресенье решил довести свой опыт в экономике и заявил, что за четыре года стремится увеличить процент рабочей силы Израиля в области высоких технологий с 10 до 15. Однако первым большим вызовом для правительства должно стать согласование бюджета, впервые с 2019 года. Для этого новая власть может пойти на экономические реформы и затраты на инфраструктуру.

При обращении к кнессету (парламент. — Ред.) Израиля Беннет отметил, что у каждого поколения были и будут свои вызовы, и каждому поколению нужны свои лидеры. По его словам, Нетаньяху сделал очень много, но сейчас страна столкнулась с невиданным ранее расколом.

Однако Нетаньяху заявил, что готов атаковать любые промахи коалиции и вернуться после своей отставки и 12 лет премьерства. Перед голосованием он сделал заявление к кнессету, назвав Беннета "фейковый правым" и обвинив его партию "Ямину" в измене правому политическому курсу через соглашение с левоцентристами.

"Я поведу вас против этого опасного левого правительства, и, с божьей помощью, мы скоро их сбросим", — обратился Нетаньяху к своим избирателям.

Беньямин Нетаньяху / Associated Press

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