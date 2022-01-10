В Кабмине назвали лучший ответ Украины во избежание казахского сценария

Стефанишина подчеркнула, что Украина – не Казахстан.

Реализация казахского сценария, когда в результате массовых протестов страна испытывает военную интервенцию, в Украине невозможна. Чтобы не допустить этого, наше государство строит внутреннюю устойчивость, борется с российской агрессией и сохраняет международное единство в осуждении незаконных действий РФ.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Украина – не Казахстан, безусловно. По сути, лучшим ответом Украины является построение внутренней устойчивости путем преобразований", – отметила Стефанишина.

По ее словам, Украина имеет мощное общественное общество, экспертное сообщество, а также сильное оппозицию и международное единство насчет осуждения российской агрессии на территории страны.

"Мы не часть никаких постсоветских структур, которые, как в случае с Казахстаном, позволили бы внешнюю военную интервенцию на своей территории и захват критической инфраструктуры", — подчеркнула она.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. На фоне протестов в Казахстане Токаев отправил в отставку правительство и занял должность единоличного главы Совбеза, которую до этого занимал экс-президент Нурсултан Назарбаев.

Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.