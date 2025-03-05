В Кабмине определились о запрете российской музыки в Украине: каков был ответ

Кабмин разъяснил, что международное право не позволяет запрещать музыку только из-за ее языка, но подтвердил, что необходимы изменения в законодательстве для ограничения российского контента.

Об этом говорится в ответе Правительства.

"На сегодняшний день в международном праве, украинском законодательстве и в правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку. Однако с целью обеспечения информационной и национальной безопасности Украины существует необходимость усовершенствования нормативной и законодательной базы, в частности путем введения мер, направленных на ограничение свободных распространений., – говорится в ответе.

Также в КМУ рассказали, что учитывая общественный интерес к вопросу, поднятому в петиции, МКСК вместе с Минцифрой и Минюстом поручено дополнительно проработать указанный вопрос.

Напомним, в Киеве недавно в одном из ночных клубов посетители развлекались под русскоязычную музыку.

Также мы ранее писали о том, что языковой активист Александр Леоненко 17 февраля зарегистрировал петицию по поводу запрета российской музыки на популярных стриминговых платформах. Инициатива быстро набрала 28 тысяч подписей – рекордный показатель всего за три дня.

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