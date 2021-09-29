В Кабмине опровергли информацию, что Украина не отвечает критериям функционирования безвиза

В Кабмине опровергли информацию, что Украина не отвечает критериям функционирования безвиза

По словам Стефанишиной, негативные цифры, которые опубликовали в СМИ, касаются других стран.

Сообщения о том, что в ЕС заговорили об отмене безвиза с Украиной, не соответствуют действительности.

Об этом эфире одного из украинских телеканалов заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина.

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"Я расцениваю это, как инсценировку перед саммитом Украина-ЕС. Полностью могу опровергнуть информацию, что Украина не отвечает критериям функционирования безвизового режима. Моя позиция базируется на официальном отчете Европейского союза, по результатам которого принимается решение о продлении или приостановлении безвиза. А он говорит о том, что Украина отвечает безвизовым критериям ", — сказала Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что в ежегодном отчете ЕС, который опубликовали более месяца назад, говорится о том, что количество миграционных потоков из Украины имеет тенденцию к уменьшению.

"Эти негативные цифры, которые опубликовали в СМИ, касаются других стран", — добавила она.

Напомним:

В СМИ появилась информация, что некоторые страны-участницы Евросоюза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для ряда третьих стран . В частности, Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Такой вопрос подняли из-за частых нарушений, поскольку граждане этих стран пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.

. В частности, Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Такой вопрос подняли из-за частых нарушений, поскольку граждане этих стран пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище. Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких угроз для такого решения нет.

Украина пока отвлекла угрозу потери безвиза

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