В Кабмине опровергли информацию, что Украина не отвечает критериям функционирования безвиза

По словам Стефанишиной, негативные цифры, которые опубликовали в СМИ, касаются других стран.
Сообщения о том, что в ЕС заговорили об отмене безвиза с Украиной, не соответствуют действительности.
Об этом эфире одного из украинских телеканалов заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина.
"Я расцениваю это, как инсценировку перед саммитом Украина-ЕС. Полностью могу опровергнуть информацию, что Украина не отвечает критериям функционирования безвизового режима. Моя позиция базируется на официальном отчете Европейского союза, по результатам которого принимается решение о продлении или приостановлении безвиза. А он говорит о том, что Украина отвечает безвизовым критериям ", — сказала Стефанишина.
Вице-премьер отметила, что в ежегодном отчете ЕС, который опубликовали более месяца назад, говорится о том, что количество миграционных потоков из Украины имеет тенденцию к уменьшению.
"Эти негативные цифры, которые опубликовали в СМИ, касаются других стран", — добавила она.
Напомним:
- В СМИ появилась информация, что некоторые страны-участницы Евросоюза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для ряда третьих стран. В частности, Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Такой вопрос подняли из-за частых нарушений, поскольку граждане этих стран пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.
- Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких угроз для такого решения нет.