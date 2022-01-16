В Кабмине рассказали, сколько Верещук заработала в должности главы МинТОТ

В Кабмине рассказали, сколько Верещук заработала в должности главы МинТОТ

Ирина Верещук занимает должность МинТОТ от 4 ноября.

Ирина Верещук, занимающая должность вице-премьер-министра — министра по реинтеграции временно оккупированных территорий два месяца, заработала в 2021 году более 100 тысяч гривен.

Об этом говорится в инормационном запросе 24 канала.

В среднем за один месяц работы Верещук насчитывали более 45 тысяч гривен. В частности, в ноябре Верещук получил почти 46 тысяч гривен, а в декабре сумма была больше – чуть ли не 55 тысяч гривен.

Начисление Верещук в ноябре-декабре

Ноябрь

Фактически полученная зарплата – 45 873,57 гривны.

Начисленная зарплата – 56 985, 80 гривен.

В частности, должностной оклад составил 43858, 18 гривен. Сумма налогов – 11 112,23 гривен.

Среди них налог с доходов физических лиц – 10 257,44 гривен, а военный сбор – 854,79.

Декабрь

Фактически полученная зарплата – 54 901,55 гривна.

Начисленная зарплата – 68 200, 69 гривен.

В частности, должностной оклад составил 56317,07 гривен. Сумма налогов – 13 299, 14 гривен.

Среди них налог с доходов физических лиц – 12 276,13 гривен, а военный сбор – 1023,01 гривны.

Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала за нового вице-премьер-министра — министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук 4 ноября. До этого она в ВР входила в комитет по нацбезопасности и обороне.

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