В Кабуле работники аэропорта, в том числе женщины, внезапно вернулись на работу - СМИ

В Кабуле работники аэропорта, в том числе женщины, внезапно вернулись на работу - СМИ

К своим обязанностям вновь приступили не менее 100 женщин, работающих в кабульском аэропорту.

Сотрудники аэропорта в афганском Кабуле, включая женщин, вернулись на свои рабочие места.

Об этом информирует телеканал TOLO news.

"Мы рады, что нас попросили возобновить нашу работу. Мы хотим, чтобы правительство теперь выплачивало нам зарплату. Пока что мы работаем бесплатно", — рассказала сотрудница аэропорта. По информации СМИ, к своим обязанностям вновь приступили не менее 100 женщин, работающих в кабульском аэропорту.

Несколько ранее частных компаний, обеспечивавших безопасность, теперь относятся к управлению гражданской авиации Афганистана. Пока СМИ не удалось получить комментарии представителей захватившего власть в стране радикального движения "Талибан".

Также читайте В Кабуле женщины вышли на марш за равные права

Напомним, что авиасообщение в Афганистане для гражданских рейсов было прекращено после того, как боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. После этого сразу несколько государств проводили в срочном порядке до 31 августа эвакуацию своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ними.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта Кабула сильно повреждены из-за произошедшего возле нее 26 августа теракта.

Ранее сообщалось, что аэропорт Кабула снова начал принимать международные коммерческие рейсы.

Напомним:

На прошлой неделе из Афганистана впервые после массовой эвакуации вылетел первый коммерческий пассажирский рейс, который принадлежит авиакомпании катарских авиалиний. Самолет "Qatar Airways" вывез из Кабула двух украинских граждан.

Больше недели аэропорт Кабула не работал, после того как США и остальные страны мира завершили массовую эвакуацию своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с представителями мероприятия. После захвата власти "талибами" десятки стран успели вывезти более 124 тысяч человек. И все в условиях ужасной давки и терактов.

Новости мира: в Кабуле женский марш за равные права разогнали боевики

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку