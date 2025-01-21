В каком случае Путин может согласиться на план Трампа: Портников ответил

Глава Кремля может пойти на прекращение огня сейчас, чтобы подготовиться к следующему удару.

В случае, если президент РФ Владимир Путин отдает себе отчет в проблемах в российской экономике, он может пойти на так называемый компромисс и согласиться на план Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

Об этом говорилось в "Диалогах с Портниковым".

Украинский журналист Виталий Портников выразил мнение, что кремлевский глава может пойти на прекращение огня для усиления возможностей русской армии.

Он предположил, что Путин все же осознает наличие проблем в экономике РФ, а также потребность в наращивании мощностей для последующего нападения на Украину. Поэтому и пойдет на вариант Трампа по прекращению огня.

"Он сейчас говорит "нет", но это может быть поднятием планки, чтобы сказать потом: "Окей, мы прекращаем огонь, но никакого миротворческого контингента, никакого усиления украинской армии не должно быть. Мы контролируем территории, которые контролируем". Вот так может быть. И это станет компромиссом по сравнению с тем, что он сейчас говорит", — отметил Портников.

Поэтому Россия будет "спокойно и упорно" готовиться к новой войне, которая может начаться даже не при новом американском президенте, а в 2029 году.

"Мы просто будем знать, что в этом году запланирована война", — добавил журналист.

Напомним, после церемонии своей инаугурации американский президент Дональд Трамп рассказал, встретится ли с Владимиром Путиным и что будет с Россией, если тот не согласится на мирное соглашение.

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