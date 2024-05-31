В Каменском возводят храм ПЦУ с учетом украинской архитектуры и казачьих традиций

В благодарность Андрей Белоусов получил от Владыки Симеона памятную медаль.

На территории Казацкой церкви Пресвятой Покровы началось строительство храма Православной церкви Украины, построенного с учетом украинской архитектуры и казацких традиций, об этом на своей странице в ФБ написал мэр города Андрей Белоусов.

По словам мэра, это важное духовно-культурное событие для города.

Благословить начало работ приехал Владыка Симеон – управляющий Днепропетровской епархией ВЦУ, архиепископ Днепровский и Сечеславский.

Многие годы Казацкая церковь Пресвятой Покровы арендовала коммунальное помещение. После обращения настоятеля церкви отца Феодосия к городскому голове Андрею Белоусову этот вопрос был решен, и здание уже находится в собственности религиозной общины. В будущем она будет переоборудована в духовно-социальный центр при храме.

Помогает город и по другим направлениям, со строительством забора, установкой ворот, благоустройством территории и другим.

В октябре 2023 года представленный проект будущего храма одобрил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний во время своего визита в Каменский.

В благодарность Андрей Билоусов получил от Владыки Симеона памятную медаль, посвященную пятой годовщине Объединительного Собора, вручение Томоса об автокефалии и интронизации Предстоятеля ВТО.

«Приветствую общину Каменского с выдающимся событием. Вместе преодолеем все трудности и выстоим. Верим в Украину!», — отметил Андрей Белоусов.