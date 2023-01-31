В Канаде нижняя палата парламента призвала правительство признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Нижняя палата парламента Канады единогласно поддержала постановление о направлении правительства предложения по официальному признанию ЧВК "Вагнер" террористической организацией.
Об этом пишет Укринформ.
Заявление предложила депутат от Новой демократической партии Гизер Макферсон.
"Учитывая информацию о нарушении поддерживаемой Россией группой "Вагнер" прав человека и нападениях на гражданских в Украине, а также в других частях мира, Палата общин призывает правительство немедленно признать группу Вагнера террористической организацией", — говорится в тексте.
В то же время в Канаде решение о внесении определенных организаций в перечень террористических относится к полномочиям правительства, поэтому это постановление является рекомендательным, а не обязательным к исполнению.
Напомним, потери российской армии перевалили за 126 тысяч – за сутки ВСУ ликвидировали 650 солдат .
Как сообщили в Генштабе, в больницу во временно оккупированной Луганской области доставили около 300 раненых наемников "Вагнера".
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