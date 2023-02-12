В Канаде сбили неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство страны

Об этом в сообщении в социальных сетях написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Воздушные силы сбили объект над Юконом.

Я ориентирован вниз по отсутствию объекта, который разрушен Canadian airspace. @NORADCommand выстрелил вниз над объектом перед Юконом. Canadian and US aircraft были обнесены, and a US F-22 успешно fired в объекте. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 11 Feb. 2023

Канадские и американские самолеты были подняты в воздух и американский F-22 успешно обстрелял объект.

«Я разговаривал с президентом США Джо Байденом сегодня днем. Сейчас канадские силы проанализируют обломки объекта», – написал он.

Также президент Канады поблагодарил воздушные силы за наблюдение за Северной Америкой.

Напомним, что ранее ВВС США сбили в небе загадочный объект размером с автомобиль. Событие произошло недалеко от границы.

Добавим, что ранее США сбили китайский воздушный шар у побережья штата Каролина. Она пролетела над стратегическими военными объектами и очутилась над Атлантическим океаном, где ее истребители уничтожили по приказу президента Джо Байдена.

Представители Минобороны США рассказали, что за шаром наблюдали в течение нескольких дней после того, как он вошел в воздушное пространство страны.

Читайте также:

Китай призывают к усмирению России