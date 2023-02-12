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В Канаде сбили неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство страны

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В Канаде сбили неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство страны

Фото: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство страны.

Об этом в сообщении в социальных сетях написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Воздушные силы сбили объект над Юконом.

Канадские и американские самолеты были подняты в воздух и американский F-22 успешно обстрелял объект.

«Я разговаривал с президентом США Джо Байденом сегодня днем. Сейчас канадские силы проанализируют обломки объекта», – написал он.

Также президент Канады поблагодарил воздушные силы за наблюдение за Северной Америкой.

Напомним, что ранее ВВС США сбили в небе загадочный объект размером с автомобиль. Событие произошло недалеко от границы.

Добавим, что ранее США сбили китайский воздушный шар у побережья штата Каролина. Она пролетела над стратегическими военными объектами и очутилась над Атлантическим океаном, где ее истребители уничтожили по приказу президента Джо Байдена.

Представители Минобороны США рассказали, что за шаром наблюдали в течение нескольких дней после того, как он вошел в воздушное пространство страны.

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Дата публикации
Просмотры
686
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