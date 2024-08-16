В Канаде сделали заявление об использовании их оружия в Курской области

Канада заявила, что не имеет никаких географических ограничений использования военного оборудования, которое она передает Украине.

Украина может свободно использовать переданные Канадой технические боевые средства на территории России.

Об этом заявили в Министерстве национальной обороны Канады, пишет CBC News.

"Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их способность. У Канады нет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, которое мы передаем Украине", — заявила представитель Министерства обороны Канады Андре-Анн Пулен.

Страна передала Украине восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.

Как утверждают в издании, кадры, снятые телеканалом CNN на украинской границе в четверг, показали, как патрульный автомобиль Senator канадского производства пересекает границу с Россией.

Впрочем, неизвестно, было ли канадское вооружение в руках украинских бригад, когда те начали операцию по прорыву в Курскую область.

Пулен подчеркнула, что канадская помощь всегда отвечает требованиям Договора о торговле оружием — международного соглашения, призванного снизить незаконные поставки оружия и нарушения прав человека.

Напомним, Великобритания также разрешила ВСУ использовать его оружие в Курской области РФ, однако действует старый запрет на применение ракет Storm Shadow.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.