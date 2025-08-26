В канцелярии президента Польши ответили, действительно ли оставят Украину без Starlink

Кароль Навроцкий. / © Getty Images

Польша будет продолжать финансировать Starlink для Украины , несмотря на вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинцам.

Об этом заявил руководитель канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий.

"Вето президента не выключает интернет Starlink в Украине, поскольку расходы на эту связь финансируются на основании положений действующего закона, а проект, поданный в Сейма президентом, сохраняет это положение вещей. Вы пугаете людей, которые борются за свою независимость, и в то же время помогаете России", — подчеркнул он.

Таким образом, Богуцкий. опроверг слова министра цифровизации Кшиштофа Гавковского о возможном отключении сервиса. Мол, главе этого ведомства следует "бороться с манипуляциями и дезинформацией в Интернете, а не создавать их".

Он подчеркнул, что расходы на Starlink покрываются действующим законом. Новая президентская инициатива, которую планируется рассмотреть уже в сентябре, сохраняет этот порядок. По словам Богуцкого, это же касается поддержки хранения данных украинского правительства в безопасном месте.

Напомним, польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что Польша заблокировала финансирование Starlink для ВСУ после вето президента Кароля Навроцкого. Отметим, накануне он не подписал Закон о помощи гражданам Украины. Зато предложил свой проект и призвал правительство доработать его в течение двух недель.

В украинском Министерстве цифровой трансформации сообщили, что продолжаются консультации с польской стороной относительно условий оплаты подписки на систему спутникового Интернета. Пока Starlink для Украины под вопросом.

