За день до Аляски: что важного сказал Трамп о переговорах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в преддверии важных переговоров с диктатором Путиным сделал ряд важных заявлений о саммите на Аляске и будущем Украины.

ТСН.ua собрал главные заявления сегодняшнего интервью американского президента для Fox News.

Перемирие не будет

Трамп заявил, что не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня.

«Я не думаю, что мы можем достичь немедленного прекращения огня», — сказал он.

«Путин готов к сделке»

Трамп заявил, что считает российского главу Владимира Путина готовым к заключению соглашения

«Мне кажется, Путин хочет это завершить. Думаю, он собирается пойти на сделку», — отметил Трамп.

Он добавил, что позвонит по телефону Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после встречи, но сказал, что не будет звонить никому, если встреча пройдет неудачно.

В то же время, в Кремле заявили, что США и Россия не планируют подписывать документы завтра. По словам спикера диктатора Пескова, на Аляске подписания никаких документов не ожидается.

Главная цель переговоров

Главная цель завтрашнего саммита, по словам американского лидера, договориться о второй встрече с участием Зеленского. Трамп добавил, что уже рассматриваются три потенциальных разных места для следующей встречи, включая возможность «остаться на Аляске».

«Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что это будет встреча, на которой они (Путин и Зеленский — Ред.) заключат соглашение», — сказал глава Белого дома.

Трамп заявил, что вторая встреча — с участием Владимира Зеленского — будет предусматривать «уступки» по границам и земле, хотя он не уточнил деталей.

В то же время, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть частью мирных переговоров с Россией.

Что произойдет в случае провала переговоров

Трамп дал 25% вероятности того, что предстоящая встреча с Путиным на Аляске завершится неудачно. «Существует 25% вероятности того, что эта встреча не будет успешной», — сказал он.

Он выразил готовность ввести дополнительные санкции против России, если встреча на Аляске «не завершится хорошо».

Также Трамп не исключает, что может провести сольную пресс-конференцию, а не общую, если «встреча закончится плохо».

В завершение американский президент дал обещание по поводу завтрашней встречи с Путиным на Аляске «сделать все возможное», что в его силах. Он выразил уверенность, что «в конце концов будет хороший результат».