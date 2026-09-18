В Карпатах государства-соседи Украины создали новый формат С8 — что известно

Зеленький с мировыми лидерами / © Владимир Зеленский

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В Украине стартовал новый формат C8 — Карпатская восьмерка.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Сегодня, впервые здесь, в Украине, в нашей части Карпат — саммит, объединяющий все карпатские государства, регионы и общины наших стран. Мы даем старт новому формату C8 — Карпатской восьмерке, объединяющей нас и наших соседей в Европе: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию и, конечно, Евросоюз в целом», — пояснил Зеленский.

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Зеленский подчеркнул, что эта инициатива должна создать на уровне ЕС еще один мощный элемент взаимодействия:

«Безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества и существенная поддержка наших громад».

Украинский лидер сообщил, что рад приветствовать в Украине президента Румынии Никушора Дана, президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Польши Дональда Туска, а также представителей Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии.

Напомним, президента Польши Кароль Навроцкий не был приглашен на конференцию по восстановлению Украины.

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