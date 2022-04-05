В Казахстане рассказали, признают ли они фейковые "ЛНР" и "ДНР"

В Казахстане рассказали, признают ли они фейковые "ЛНР" и "ДНР"

Казахстан не будет помогать Москве обходить санкции.

В Казахстане заявили, что они не признают псевдореспублики ЛНР и ДНР, а также то, что оккупированный Крым является российским, поскольку уважают территориальную целостность Украины.

Об этом 5 апреля заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, пишет "Радио Свобода".

Он также подчеркнул, что Казахстан к санкциям Запада против РФ не присоединится, однако не будет помогать оккупантам их обходить.

"Для нас важно не допустить негативного влияния этих санкций на развитие нашей экономики, а также, чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций", — сказал министр.

В ответ на вопрос о том, почему Казахстан воздержался во время голосования в ООН по двум резолюциям, требующим вывода российских войск из Украины, глава казахстанского МИД сказал: "Удержаться — это тоже позиция".

Ранее первый замглавы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что его государство поддерживает территориальную целостность Украины и не признает недореспублик. Сулейменов заявил, что Казахстан не будет помогать Москве обходить санкции, наложенные Западом в связи с вторжением российских войск в Украину.

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