"В каждом разговоре слышу искреннее уважение" — Зеленский о поддержке Украины партнерами

Украинцы показали миру, кто мы есть, заметил президент Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что нападение России на Украину продемонстрировало настоящую силу и несгибаемость украинского народа, который годами не замечал, на что действительно способен. Сейчас же партнеры выражают искреннее уважение за мужество и непреодолимость Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в новом видеообращении 28 февраля.

"Пятые сутки полномасштабного вторжения России против народа Украины. Стоим крепко. Мы пережили за это время столько, сколько другим народам может не выпасть и за десятки лет. Нам долго говорили, что украинцы в чем-то не такие. В чем-то не правильные, и должны десятилетиями выполнять домашние задания, поэтому мы с вами не замечали, на что на самом деле способны, а сейчас проявили себя по полной, и это вдохновляет! В каждом разговоре с нашими партнерами я слышу искреннее уважение. Украинцы показали миру, кто мы. И Россия показала, какой она стала. Просто вдумайтесь, за четыре суток из-за российского вторжения в результате обстрелов РФ погибли 16 украинских детей, 45 деток - ранены", — сказал Зеленский.