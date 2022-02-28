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"В каждом разговоре слышу искреннее уважение" — Зеленский о поддержке Украины партнерами

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"В каждом разговоре слышу искреннее уважение" — Зеленский о поддержке Украины партнерами

Associated Press

Украинцы показали миру, кто мы есть, заметил президент Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что нападение России на Украину продемонстрировало настоящую силу и несгибаемость украинского народа, который годами не замечал, на что действительно способен. Сейчас же партнеры выражают искреннее уважение за мужество и непреодолимость Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в новом видеообращении 28 февраля.

"Пятые сутки полномасштабного вторжения России против народа Украины. Стоим крепко. Мы пережили за это время столько, сколько другим народам может не выпасть и за десятки лет. Нам долго говорили, что украинцы в чем-то не такие. В чем-то не правильные, и должны десятилетиями выполнять домашние задания, поэтому мы с вами не замечали, на что на самом деле способны, а сейчас проявили себя по полной, и это вдохновляет! В каждом разговоре с нашими партнерами я слышу искреннее уважение. Украинцы показали миру, кто мы. И Россия показала, какой она стала. Просто вдумайтесь, за четыре суток из-за российского вторжения в результате обстрелов РФ погибли 16 украинских детей, 45 деток - ранены", — сказал Зеленский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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