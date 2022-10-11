В КГБ Беларуси придумали, что Запад может применить тактическое ядерное оружие против РБ и России

В Беларуси также придумали создание на территории Польши, Литвы и Украины террористических групп для серии терактов.

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что западные страны якобы рассматривают возможность применения тактического ядерного оружия в отношении республики и России.

Об этом глава КГБ сказал в эфире белорусского телевидения, пишут российские средства массовой пропаганды.

Тертель также сказал, что КГБ известно о якобы подготовке в Беларуси серии терактов с учетом создания совместной группировки вооруженных сил из РФ. Глава КГБ поделился выдумками, что на территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группы, поддерживаемые спецслужбами стран Запада.

В этом контексте Тертель и заявил, что западные страны якобы рассматривают в качестве одного из вариантов возможность применения тактического ядерного оружия в отношении Беларуси и России.

Угроза для Украины со стороны Беларуси

Вероятность втягивания войск Беларуси в прямое столкновение с Украиной растет из-за вновь назначенного Россией командующего войной Сергея Суровикина. Он ведь будет руководить также армией РБ как союзного государства, объяснил военный эксперт Михаил Самусь.

В то же время, Россия продолжает перебрасывать на территорию Беларуси иранские дроны-камикадзе Shahed-136, сообщили 11 октября в украинской разведке.

В этот же день в Беларуси стартовала комплексная проверка вооруженных сил: воинские части и подразделения отработают вопросы приведения к боевой готовности, маршу, развертывания в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.

Как пояснил военный эксперт Олег Жданов, Беларуси для нападения на Украину нужно провести частичную или полную мобилизацию своих войск, однако обеспечить всех необходимым оружием вряд ли удастся, ведь РБ эшелонами отдает его России.

Провокация от соседа: Беларусь вызвала посла Украины

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