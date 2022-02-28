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В КГГА сообщили, как в Киеве сегодня будут работать магазины

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В КГГА сообщили, как в Киеве сегодня будут работать магазины

УНІАН

Власти Киева дают возможность людям ходить в магазины.

Магазины в Киеве, где с 28 февраля прекратится действие усиленного комендантского часа, будут открываться в течение всего дня постепенно, не сразу.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире канала "Рада".

"Мы даем возможность людям ходить в магазины. Эти два дня, когда все было закрыто, мы отрабатывали логистику, чтобы все, что можно сегодня доставить в магазины. Я не обещаю там большого разнообразия, но все необходимые товары сегодня там можно будет приобрести", – подчеркнул Поворозник.

Чиновник подчеркнул, что сейчас единственное, что сейчас нужно сделать – это доставить персонал в магазины.

"Поэтому магазины будут открываться постепенно в течение дня", – сказал Поворозник.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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