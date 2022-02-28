В КГГА сообщили, как в Киеве сегодня будут работать магазины

В КГГА сообщили, как в Киеве сегодня будут работать магазины

Власти Киева дают возможность людям ходить в магазины.

Магазины в Киеве, где с 28 февраля прекратится действие усиленного комендантского часа, будут открываться в течение всего дня постепенно, не сразу.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире канала "Рада".

"Мы даем возможность людям ходить в магазины. Эти два дня, когда все было закрыто, мы отрабатывали логистику, чтобы все, что можно сегодня доставить в магазины. Я не обещаю там большого разнообразия, но все необходимые товары сегодня там можно будет приобрести", – подчеркнул Поворозник.

Чиновник подчеркнул, что сейчас единственное, что сейчас нужно сделать – это доставить персонал в магазины.

"Поэтому магазины будут открываться постепенно в течение дня", – сказал Поворозник.