В Киев неожиданно прибыл Майк Пенс и встретился с Зеленским: детали

С необъявленным визитом в Киев 29 июня прибыл экс-вице-президент США Майк Пенс, являющийся кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Об этом Пенс сообщил в Сети, опубликовав ссылку на новость от NBC News.

В публикации говорится, что Пенс в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации издания, политики обсудили "укрепление поддержки" Украины.

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"Совершив необъявленное путешествие, бывший вице-президент стал первым кандидатом в президенты от Республиканской партии, который встретился с украинским лидером во время предвыборной кампании", – говорится в сообщении.

Пенс также посетил Мощун, Бучу и Ирпень на Киевщине, где своими глазами увидел зверства российских оккупантов.

"Приехать сюда (в Украину – ред.) просто как частный гражданин – иметь возможность собственными глазами увидеть героизм украинских солдат, которые держали линию обороны в тех лесах, увидеть героизм людей здесь, в Ирпене, которые сдерживали российскую армию, увидеть семьи, чьи дома были буквально обстреляны в разгар бессовестного и неспровоцированного российского вторжения – это лишь укрепляет мою решимость выполнять свою часть, продолжать призывать к сильной поддержке Америкой наших украинских друзей и союзников", – сказал Пенс журналистам.

Напомним, в начале июня Пенс заявил о поддержке помощи Украине и подверг критике эк-спрезидента США Дональда Трампа, который назвал президента России Владимира Путина гением. Так, Пенс тогда сказал: "Я знаю разницу между гением и военным преступником. И я знаю, кто должен победить в войне в Украине, и это народ, который борется за свою свободу и за восстановление своего национального суверенитета в Украине".

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