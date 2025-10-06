В Киев прибыл премьер Нидерландов - какая цель визита

Дик Схоф / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 6 октября, в Киев прибыл премьер Нидерландов Дик Схоф. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

«С премьер-министром Нидерландов Диком Схофом вместе почтили память погибших украинских защитников и защитниц. С благодарностью храним память обо всех, кто отстаивал нашу свободу, об их подвиге. Светлая память погибшим украинским защитникам и защитницам, обретая для Украины независимость. Вечная благодарность каждому и каждой», — отметил Зеленский.

Реклама

Напомним, что Нидерланды отказались от участия в проекте «перевооружения Европы» . Палата представителей не поддержала участие страны в данном проекте. Хотя страна твердо стоит за Украину и поддерживает выделение 3,5 млрд евро до 2026 года, однако выступает против еврооблигаций и расширения фискальных норм, опасаясь «нового и глубокого долгового кризиса, угрожающего безопасности существования».