В Киев прибыли инспекторы из США: какая цель визита

В Киев 29 января прибыли инспекторы Минобороны США, Госдепартамента и Агентства по международному развитию для проверки оказанной Украине помощи.

Об этом посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила в соцсети X.

"Рада снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов от Министерства обороны, Госдепартамента и USAID. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украины со стороны США", – говорится в заявлении Бринк.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что в случае прекращения военной и финансовой поддержки Украины со стороны США "будет серьезная угроза" для Европы. В то же время, глава государства убежден, что помощь не прекратится.

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