В Киев прибыли президенты Словакии и Чехии: какие у них планы (фото)

С визитом в Киев 28 апреля прибыли президент Словакии Зузана Чапутова и президент Чехии Петр Павел, которые встретятся там с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом чешский лидер сообщил в Сети, опубликовав фото с, очевидно, места в Киевской области, где происходили боевые действия.

"Мы с Зузаной Чапутовой оба осознаем ценность свободы и справедливости. Трудно собственными глазами видеть, что украинцы платят за это самую дорогую цену. Кровью и жизнью собственных граждан. В борьбе с агрессором защищает общеее. Поэтому мы будем стоять за ними", — говорится в сообщении Павела.

Отметим, что европейские лидеры находятся с визитом в Украине утром 28 апреля после ночной массированной ракетной атаки по государству со стороны российских войск.

В то же время Чапутова написала в Сети, которая возвращается в Киев менее чем через год с момента последнего визита, поразившего ее на всю жизнь. Лидер Словакии призналась, что после предыдущей поездки ее отношение к войне было не политическим, а глубоко человеческим.

"Реальность войны, от которой многие уже могут почувствовать усталость, однако, поражает нас в то время, когда некоторые даже не хотят о ней слышать. Именно благодаря тому, что демократический мир последний год не отвлек взгляд, Киев сейчас функционирует почти с нормальной жизнью, а фронт отошел на восток Украины, дальше наших границ. Некоторые руины постепенно превращаются в модульные дома, семьям также вернули детей, которых у них украли", — говорится в сообщении Чапутовой.

Она также осудила позорные российские атаки 28 апреля по Украине, в частности, по Днепру и Умани, где погибли невинные гражданские. Политик заметила, что это напоминание миру, что он не может позволить себе отвернуться от Украины.

Президент Словакии Зузана Чапутова и президент Чехии Петр Павел находятся с визитом в Украине/Фото с Facebook-страницы Чапутовой

Напомним, накануне Зеленский провел длительный телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, который назвал "содержательным". Зеленский также назначил посла Украины в Китае и выразил надежду на мощный толчок развитию двусторонних отношений.

В то же время китайские СМИ проинформировали, что Си Цзиньпин назвал Зеленскому "пункты и шаги", как можно закончить войну.

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