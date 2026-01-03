- Дата публикации
В Киев прибыли советники союзников по вопросам нацбезопасности: какая цель
Рабочий визит предусматривает обсуждение вопросов безопасности и экономических вопросов, работу с рамочными документами и координацию дальнейших шагов Украины и партнеров.
В Украину прибыли советники по национальной безопасности для встреч с украинскими чиновниками.
Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.
«Во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии. Впереди — насыщенный рабочий день: вопросы безопасности, экономические вопросы, работа с рамочными документами, координация дальнейших шагов с партнерами. Работаем», — отметил он.
Напомним, Владимир Зеленский 2 января заслушал доклад замруководителя Офиса президента Павла Палисы. Он отметил, что украинские чиновники готовятся к встречам с советниками по вопросам безопасности, которые прибудут в Украину. Также идет подготовка к работе в рамках «коалиции желающих» на уровне лидеров.