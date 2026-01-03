ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
231
Время на прочтение
1 мин

В Киев прибыли советники союзников по вопросам нацбезопасности: какая цель

Рабочий визит предусматривает обсуждение вопросов безопасности и экономических вопросов, работу с рамочными документами и координацию дальнейших шагов Украины и партнеров.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Киев приехали советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО

В Киев приехали советники по нацбезопасности стран Европы и НАТО

В Украину прибыли советники по национальной безопасности для встреч с украинскими чиновниками.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

«Во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии. Впереди — насыщенный рабочий день: вопросы безопасности, экономические вопросы, работа с рамочными документами, координация дальнейших шагов с партнерами. Работаем», — отметил он.

Напомним, Владимир Зеленский 2 января заслушал доклад замруководителя Офиса президента Павла Палисы. Он отметил, что украинские чиновники готовятся к встречам с советниками по вопросам безопасности, которые прибудут в Украину. Также идет подготовка к работе в рамках «коалиции желающих» на уровне лидеров.

Дата публикации
Количество просмотров
231
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie