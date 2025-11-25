ТСН в социальных сетях

В Киев приедет министр Сухопутных войск США: Ермак рассказал о целях визита

В Украине готовятся к важной встрече с Дэниелом Дрисколлом.

Андрей Ермак

Андрей Ермак / © ТСН

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл приедет в Киев уже на этой неделе. Основная цель встречи — ускорить шаги, необходимые для окончания войны в Украине.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, визит американского чиновника происходит по прямому поручению президента США Дональда Трампа.

«Есть хорошая основа, сделанная в Женеве, и президент Зеленский и вся команда в Киеве полностью настроены на дальнейшую работу. Украина никогда не была и не будет преградой миру», — отметил Ермак.

Он также добавил, что встреча США и Украины будет подготовлена с украинской стороны «основательно и оперативно».

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу перспектив заключения соглашения, касающегося войны в Украине.

Также сообщалось, что несмотря на прогресс в переговорном процессе относительно нового проекта мирного соглашения между США и Украиной, стороны еще не достигли консенсуса в трех ключевых сферах.

