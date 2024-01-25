В Киев приехал глава МИД Литвы: какие у него планы (фото)

Министр будет разговаривать с украинскими чиновниками о войне и о том, "что мы можем сделать, чтобы помочь избежать сложных сценариев для Украины".

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл в Киев, где у него запланированы встречи с украинскими чиновниками.

Об этом в Сети сообщил сам министр, а также литовское издание LRT.

"Я вернулся в столицу самых вдохновенных европейцев, которых я когда-либо встречал, чтобы узнать, как Литва может помочь еще больше. Слава Украине!" – написал Ландсбергис в соцсети Х.

На железнодорожном вокзале министра встретили посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас и посол Украины в Литве Петр Бешта.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в Киеве/Фото со страницы Ландсбергис в соцсети Х

По информации LRT, 25 января Ландсбергис встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

"Встреча будет посвящена возможным сценариям на этот год и тому, что мы можем сделать, чтобы помочь избежать сложных сценариев для Украины", — сообщил сам Ландсбергис.

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Литовский министр во время общения с журналистами в поезде в Киев сказал, что 2024 год будет особенно важным, поскольку дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада может определить результат.

"Есть сценарии, если предположения верны, что Украина получает более мощную поддержку со стороны Запада, тогда ее позиции в войне укрепляются, но есть и более сложные сценарии", – сказал глава МИД Литвы.

Журналисты сообщили, что дипломат также примет участие в подписании меморандума о взаимопонимании между Представительством ЕС в Украине и Литовским центральным агентством по управлению проектами о сотрудничестве в реализации финансируемого ЕС проекта по строительству укрытий в школах Украины.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС должен взять на себя больше обязательств по помощи Украине. Для этого необходимо немедленно содействовать развитию военных возможностей Литвы и ЕС как через закупки, так и другое сотрудничество.

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