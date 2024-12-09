В Киев приехал Мерц – главный конкурент Шольца на выборах: первые заявления

Визит Мерца в Украину проходит через неделю после посещения канцлером Германии Олафом Шольцем.

В Киев 9 декабря приехал кандидат на должность канцлера Германии, лидер фракции ХДС Фридрих Мерц. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О визите Мерца сообщает Tagesschau.

По прибытии в Украину Мерц заявил, что планирует подтвердить свою поддержку государства в его борьбе с Россией. Также в планах политика – "узнать текущее состояние обороны" в Украине.

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"Я приехал в Киев, чтобы заверить украинское правительство и народ Украины в том, что парламентская группа ХДС/ХСС твердо на их стороне. Мы хотим, чтобы эта ужасная война закончилась как можно быстрее и в Европе был восстановлен мир", – сказал кандидат на должность канцлера.

Как акцентировал Мерц, только если Украина будет сильной, президент России Владимир Путин "будет готов участвовать в переговорах".

По информации Spiegel, центральным вопросом в переговорах будет то, даст ли Мерц Зеленскому надежду на поставку дальнобойных крылатых ракет Taurus, а также отменит ли ограничение на дальность применения немецкого оружия в случае своей победы на выборах.

Отметим, визит Мерца состоялся через неделю после посещения Украины канцлером Германии Олафом Шольцем.

К слову, после своего визита в Украину 2 декабря Шольц в который раз повторил, что Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus.

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