В Киев приехал новый глава МИД Британии: о чем говорил с Зеленским

В Киев 16 ноября прибыл новоиспеченный глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон и уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Зеленский поздравил Камерона с назначением и поблагодарил, что свой первый рабочий визит в новой должности британский экс-премьер совершил в Киев.

Также читайте Акцент на усиление ПВО: Зеленский провел телефонный разговор с Джастином Трюдо

"Это очень важно, особенно сейчас, когда мир уделяет свое внимание не только ситуации на поле боя в Украине. Мы благодарны за непреклонную поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства. Благодарны за теплый прием украинских граждан в Великобритании. И рады тому, что вы приехали в Украину", – сказал глава государства.

Он также высоко оценил оборонное сотрудничество с Великобританией. Это позволяет ВСУ эффективно защищаться от российского нападения, в частности, благодаря дальнобойному оружию.

Владимир Зеленский встретился с Дэвидом Кэмероном / Фото: Офис президента Украины

О чем говорили Зеленский и Кэмерон

Зеленский подчеркнул, что еще один важный приоритет в преддверии зимнего периода – усиление украинской системы ПВО для защиты граждан и критической инфраструктуры от российских обстрелов.

Стороны обсудили ситуацию в Черном море и дальнейшую работу альтернативного "зернового коридора". Украинский президент поблагодарил британское правительство за активную поддержку работы этого маршрута и совместные усилия по внедрению страхования гражданских судов.

Зеленский с Кемероном скоординировали позиции по реализации совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности в контексте продвижения "формулы мира" и наработки гарантий безопасности в развитие принятой G-7 на Вильнюсском саммите НАТО совместной декларации о поддержке Украины.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины и поддержки Великобританией продвижения государства к членству в НАТО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новый проукраинский дипломат от Великобритании! Что известно о Дэвиде Камероне?

Напомним, в октябре стало известно, что Британия вместе с партнерами внедряет План чрезвычайной помощи Украине в зимний период на общую сумму 127 млн. фунтов стерлингов (почти 154 млн. долл.).

Читайте также: