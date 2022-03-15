В Киев приехали премьер-министры Польши, Чехии и Словении: фото

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении прибыли в Украину как представители Европейского совета.

В Киев 15 марта прибыли премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий, Чехии Петр Фиала и Словении Янез Янша.

Об этом в Facebook сообщил Матеуш Моравецкий.

"Эта война – результат жестокого тирана, который нападает на беззащитных мирных жителей, бомбит города и больницы в Украине! В результате мир потерял чувство безопасности, а невинные люди гибнут и теряют все свое имущество. Мы должны как можно быстрее остановить в Украине трагедию. Именно поэтому вместе с вице-премьер-министром Ярославом Качинским, премьер-министрами Петром Фиалой и Янезом Яншей мы находимся в Киеве", — написал Моравецкий.

Это подтвердил также премьер-министр Чехии Петр Фиал.

Dnešna cesta do Kyjeva с premiéry @MorawieckiM a @JJansaSDS и vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským za ukrajinским prezidentом @ZelenskyyUa a premiérem @Denys_Shmyhal. pic.twitter.com/AzT03Gi19G Опубликовано в Petr Fiala (@P_Fiala) 15 марта 2022

Напомним, чиновники этих стран прибыли в Украину как представители Европейского совета на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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