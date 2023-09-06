В Киев с необъявленным визитом прибыла премьер-министр Дании и встретилась с Зеленским

Президент поблагодарил Данию за поддержку.
В Киев в среду, 6 сентября, с необъявленным визитом прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский лидер отметил, что он совместно с Мэтте Фредериксеном обсудили новый пакет военной помощи и ситуацию на фронте.
"Разминирование, восстановление, ситуация на поле боя, безопасность Черноморского региона, наших портов. Каждый общий шаг Украины и Дании делает сильнее наши народы и нашу способность защищать жизнь людей. Спасибо за все проявления нашего сотрудничества и вам, Мэтте, лично, и всей Дании. За то, что вы вместе с нами, помогаете Украине защищать жизнь и человечность", — отметил Владимир Зеленский.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что Мэтте Фредериксен посетила храм Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. Именно на территории этого храма оккупанты организовали массовое захоронение замученных ими украинцев.
Напомним, госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом.
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