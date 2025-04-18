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ТСН в социальных сетях

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Политика
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В Киеве 9 мая соберутся министры иностранных дел ЕС: что известно

Европейские дипломаты 9 мая соберутся в Киеве, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро / © Le Parisien

В Киеве 9 мая соберутся министры иностранных дел ЕС, чтобы отпраздновать День Европы.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI.

«Министры иностранных дел европейских стран намерены встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду», — сказал Барро.

Также глава МИД Франции отметил, что 9 мая имеет сакральное значение для режима Путина. Впрочем, европейские дипломаты в этот день соберутся в Киеве, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

«В этот день Путин планирует большое торжество в Москве — это для них день победы. Для нас это будет момент солидарности с Украиной», — резюмировал он.

Ранее мы писали, что для Владимира Путина очень важно до парада победы 9 мая освободить от украинской армии Курскую область, где сейчас идут жестокие бои.

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