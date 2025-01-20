В Киеве хотели убить первого замглавы Минздрава: стали известны громкие подробности

В Киеве мужчина и женщина готовили убийство чиновника. Нацполиция и СБУ задержали злоумышленников, готовивших убийство первого замминистра здравоохранения Украины.

О ком идет речь в эксклюзиве TSN.UA рассказала Виктория Панченко.

Покушение на заместителя главы Минздрава

Полиция и СБУ 20 января задержали мужчину и женщину, которые готовили покушение на первого заместителя главы Минздрава. Примечательно, что правоохранители не называют имени потенциальной жертвы подозреваемых, однако известно, что должность первого заместителя министра здравоохранения занимает именно Сергей Дубров. А вот что заявили в Национальной полиции Украины:

"Правоохранители установили, что двое жителей Киевской области, 36-летний мужчина и 29-летняя женщина, готовят убийство первого заместителя министра здравоохранения. В течение нескольких месяцев они следили за распорядком дня и передвижением потенциальной жертвы, сняли квартиру в том же жилом комплексе, а для того чтобы оставаться незамеченными, постоянно меняли транспортные средства. регулярно посещала тир, где тренировала свою сноровку стрельбы из оружия.

Сообщается, что злоумышленники разработали детальный план, постепенная реализация которого проходила под контролем правоохранителей. На попытке приобрести пистолет обоих подозреваемых были задержаны, им грозит пожизненное лишение свободы.

Правоохранители задержали обоих сообщников в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, когда они покупали пистолет, которым планировали убить чиновника. Следователи объявили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 14 ч. 2 п. 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – готовка к умышленному убийству. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение»

Прокуроры сообщили о подозрении киевлянину и его знакомой, которые планировали убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины. Примечательно, что по данным следствия, в октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных в ДТП, умерла женщина. Первый заместитель министра, являющийся врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении. Несмотря на серьезные травмы в результате аварии, друзья женщины считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить. Именно для этого подозреваемые следили за ним, арендуя автомобили и квартиру в жилом комплексе, где проживает мужчина. Они приобрели оружие, из которого планировали застрелить врача. Впрочем, их намерениям помешали правоохранители. Следователи просят в суде избрать подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залогу. Напомню, что Кабинет министров назначил первым заместителем министра здравоохранения Сергея Дуброва, на которого вероятно и готовилось покушение, 3 марта 2023 года. "Сергей Дубров — известный врач с многолетним опытом, который на практике доказал свой профессионализм, имеет четкое видение развития медицинской отрасли и необходимые управленческие качества", — отметили в ведомстве.

Убийство Фарион

В июле 2024 года во Львове прямо у дома убили языковед Ирину Фарион. Эта трагедия всколыхнула всю Украину. Тогда на поиски убийцы были брошены сотни полицейских. Впоследствии правоохранители задержали в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко. Следствие установило, что подозреваемый Зинченко прибыл во Львов и заехал в арендуемое жилье. Впоследствии из Днепра во Львов парню поступила посылка с вещами, которые потом он якобы использовал для конспирации – панаму, очки, сумку через плечо. По данным Нацполиции, убийство бывшей депутатки "готовилось не один день". Об этом рассказывал заместитель председателя Национальной полиции Андрей Небитов после общения с Вячеславом Зинченко.

По его словам, "подозреваемый, который все это готовил, приобрел одежду и отслеживал все пути ухода". Пока парень находится под стражей. Примечательно, что во время избрания ему меры пресечения отрицал вину, а многочисленные вопросы журналистов об убийстве называл нудятиной. Во время других судебных заседаний парень не раз повторял, что Фарион не убивал и отмечал, что путинский режим он осуждает.

Однако есть в этой истории один любопытный нюанс. После убийства Фарион в МВД заявили, что если бы парня не поймали – жертв могло быть больше. В частности, глава МВД Игорь Клименко сообщал, что подозреваемый в убийстве Фарион искал информацию о других политиках и следил за заседанием облсоветов и, вероятно, готовил следующее возможное убийство. По его словам, в телефоне молодого человека в поисковых запросах нашли фамилии других политиков и депутатов. Следующим в планах подозреваемого мог стать народный депутат Макс Бужанский.

Напомним, начальник Управления Государственной охраны Украины (УГО) Алексей Морозов рассказывал о покушениях на президента Украины Владимира Зеленского.

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