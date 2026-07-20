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В Киеве и других городах уже пятый день продолжаются протесты (фото, видео)
В Украине уже пятые сутки подряд продолжаются масштабные протесты с требованиями уволить главкома ВСУ Александра Сырского и вернуть Федорова в Минобороны.
В Киеве и в других регионах Украины уже пятый день люди вышли на протесты против отставки эксминистра обороны Михаила Федорова.
Об этом пишет ТСН с места события.
В Киеве сотни людей, как в предыдущие дни, собрались на площади у театра Франко.
Митингующие требуют увольнения главкома ВСУ Сырского и возвращения Михаила Федорова на должность министра обороны.
Участники акции скандируют «На войне нет каникул», намекая на то, что Верховная Рада ушла на отпуск.
Также протестующие скандируют «Федоров», «Сырского — геть», «Изменимся, потому что умрем», «Нам не смешно», «Украина — не Россия» и другие.
Судя по «картонкам», любимцем среди военных является Михаил Драпатый.
Как добавляет hromadske, на площади вблизи театра имени Ивана Франко плохая мобильная связь. Протестующие между собой предполагают, что его «глушат» спецслужбы. Однако на днях на локации установили «старлинк» и назвали его с сарказмом: «deadсырок».
Несмотря на заявления о якобы запрете командования на участие в акциях протеста, в толпе есть и военные. Однако некоторые прячут лицо.
По данным «Суспильного», протестующие также собирались во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Одессе, Черкассах, Луцке, Полтаве, Черновцах, Ужгороде, Харькове и Николаеве.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский рассказал, как относится к протестам, на которых требуют его уволить.
Напомним, глава ОП Кирилл Буданов заявил, что позицию общества по кадровой ситуации услышали, а соответствующие решения принимают профессионально и в интересах государства.