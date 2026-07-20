В Киеве и других городах уже пятый день продолжаются протесты (фото, видео)

Протесты в Киеве 20 июля / © Associated Press

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В Киеве и в других регионах Украины уже пятый день люди вышли на протесты против отставки эксминистра обороны Михаила Федорова.

Об этом пишет ТСН с места события.

В Киеве сотни людей, как в предыдущие дни, собрались на площади у театра Франко.

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© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

Митингующие требуют увольнения главкома ВСУ Сырского и возвращения Михаила Федорова на должность министра обороны.

Участники акции скандируют «На войне нет каникул», намекая на то, что Верховная Рада ушла на отпуск.

Также протестующие скандируют «Федоров», «Сырского — геть», «Изменимся, потому что умрем», «Нам не смешно», «Украина — не Россия» и другие.

Судя по «картонкам», любимцем среди военных является Михаил Драпатый.

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© Громадське

Как добавляет hromadske, на площади вблизи театра имени Ивана Франко плохая мобильная связь. Протестующие между собой предполагают, что его «глушат» спецслужбы. Однако на днях на локации установили «старлинк» и назвали его с сарказмом: «deadсырок».

Несмотря на заявления о якобы запрете командования на участие в акциях протеста, в толпе есть и военные. Однако некоторые прячут лицо.

По данным «Суспильного», протестующие также собирались во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Одессе, Черкассах, Луцке, Полтаве, Черновцах, Ужгороде, Харькове и Николаеве.

Акция протеста в Луцке

Ранее главком ВСУ Александр Сырский рассказал, как относится к протестам, на которых требуют его уволить.

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Напомним, глава ОП Кирилл Буданов заявил, что позицию общества по кадровой ситуации услышали, а соответствующие решения принимают профессионально и в интересах государства.

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