В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Существует опасность дронов.
Утром 22 ноября в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Над территорией страны фиксируют беспилотники.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и ПС.
Заметим, что сирены не раздаются только в западных областях, а также в некоторых регионах на юге и в центре.
В 10:06 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА с юга в направлении Киева. Чуть позже военные информировали, что беспилотники зафиксированы в Черкасской, Черниговской и Сумской областях. Направления движения дронов – юго-западное и западное.
Как сообщалось, с утра в Украине фиксируют движение беспилотников. В частности, в Хмельницкой области раздавались взрывы. ПС предупреждали об угрозе БПЛА.
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