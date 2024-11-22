В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Утром 22 ноября в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Над территорией страны фиксируют беспилотники.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и ПС.

Заметим, что сирены не раздаются только в западных областях, а также в некоторых регионах на юге и в центре.

Карта тревог на 10:07 пятницы, 22 ноября.

В 10:06 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА с юга в направлении Киева. Чуть позже военные информировали, что беспилотники зафиксированы в Черкасской, Черниговской и Сумской областях. Направления движения дронов – юго-западное и западное.

Как сообщалось, с утра в Украине фиксируют движение беспилотников. В частности, в Хмельницкой области раздавались взрывы. ПС предупреждали об угрозе БПЛА.

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