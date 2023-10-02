В Киеве – историческая встреча глав МИД стран ЕС: детали от Борреля

В Киеве 2 октября начинается встреча Совета министров ЕС по иностранным делам, которая станет первой такой в истории вне Евросоюза.

Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Сегодня я собираю министров иностранных дел ЕС в Киеве на первую в истории встречу всех 27 государств-членов за пределами ЕС. Будущее Украины – в ЕС", – говорится в заявлении Борреля 2 октября.

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Он также сказал журналистам, что среди основных главных тем повестки дня встречи будут:

интеграция Украины в ЕС,

демонстрация поддержки со стороны ЕС,

подведение итогов важных мер, таких как западная военная помощь и дальнейшее усиление санкций против России.

К слову, Боррель также заверил, что поддержка Украины со стороны ЕС не зависит от того, как будет развиваться война в последующие дни или недели. Политик также отметил необходимость предоставлять Украине больше оружия и делать это быстрее.

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