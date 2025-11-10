В Киеве мать бросила 7-месячного сына на 5 дней: детали ужасного инцидента (фото)

Скорая помощь / © Freepik

В Киеве несовершеннолетняя мать на пять дней оставила своего 7-месячного сына одного в квартире без еды и присмотра. Ребенка нашли в крайне тяжелом состоянии и госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

По данным прокуратуры, мать оставила ребенка одного в съемной квартире, уехав в другую область. Врачи подтвердили, что тяжелое состояние мальчика было вызвано не только отсутствием воды и пищи в течение нескольких дней, но и предыдущим ненадлежащим уходом матери. У ребенка выявлено поражение жизненно важных органов из-за истощения. Сейчас малыш находится под постоянным наблюдением врачей.

«Такие действия матери привели к тяжелым заболеваниям ребенка, в частности у мальчика диагностировали поражение жизненно важных органов из-за истощения. В настоящее время мальчик продолжает находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей», — отметили в прокуратуре.

Действия матери квалифицированы по ч. 3 ст. 135 и ст. 166 УК Украины — оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия, и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Санкция статей предусматривает лишение свободы до восьми лет.

© Киевская городская прокуратура

