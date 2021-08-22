В Киеве Меркель возложила цветы к могиле Неизвестного Солдата

В Киеве Меркель возложила цветы к могиле Неизвестного Солдата

После этого канцлер отправилась в Мариинский дворец, где началась встреча с главой Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель находится в Киеве с однодневным рабочим визитом, который начался с возложения цветов на могиле Неизвестного Солдата.

Об этом сообщает Корреспондент.net.

Политик возложила цветы в центре столичного парка Вечной Славы и почтила память павших во Второй мировой войне.

Фото: Telegram/Klymenko Time

Напомним:

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался , что его не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь".

, что его не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь". Заметим, что Меркель приехала в Киев накануне саммита Киевской платформы, который состоится 23 августа.

Новости мира: Ангела Меркель встретится с Зеленским в Киеве

Автор: Елена Ус

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