В Киеве Меркель возложила цветы к могиле Неизвестного Солдата

После этого канцлер отправилась в Мариинский дворец, где началась встреча с главой Украины.
Канцлер Германии Ангела Меркель находится в Киеве с однодневным рабочим визитом, который начался с возложения цветов на могиле Неизвестного Солдата.
Об этом сообщает Корреспондент.net.
Политик возложила цветы в центре столичного парка Вечной Славы и почтила память павших во Второй мировой войне.
Напомним:
- Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что его не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь".
- Заметим, что Меркель приехала в Киев накануне саммита Киевской платформы, который состоится 23 августа.
Автор: Елена Ус