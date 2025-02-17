В Киеве могут возобновить движение по Южному мосту столицы — подробности

В Киеве отметили, что на сегодняшний день нет необходимости в дальнейшем закрытии Южного моста. (А) однако, для обеспечения безопасности граждан и обеспечения надлежащего контроля на дорогах, власти рассматривают возможность введения дополнительных ограничений на движение транспорта. Решение о дальнейших мерах, касающихся движения через мост, будет приниматься на следующем заседании Совета обороны Киева.

Ранее Южный мост был закрыт или ограничен для движения в целях обеспечения безопасности в условиях военной ситуации в стране. Однако ситуация изменилась, и теперь появилась возможность ослабления ограничений на движение. Власти пытаются найти оптимальный вариант, чтобы обеспечить удобство для киевлян и водителей, при этом не ставить под угрозу безопасность. Кроме того, дополнительная регулировка движения может включать определенные ограничения или изменение условий на самом мосту.

В то же время вопрос восстановления полного движения через Южный мост для всех транспортных средств остается открытым. Для принятия решения будет проведено заседание Совета обороны Киева, на котором и будет обсуждено, есть ли необходимость в окончательной отмене ограничений или на каких условиях движение через мост можно будет полностью восстановить.

Напоминаем, ранее мы писали о том, будут ли курсировать маршрутки в Киеве во время воздушной тревоги.

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