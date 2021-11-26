Пресс-марафон Владимира Зеленского: смотреть онлайн

Мероприятие продлится три часа.

В Киеве начался пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" с Владимиром Зеленским, посвященный экватору его каденции.

В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране к участию в нынешнем мероприятии приглашены журналистами из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых сможет поставить главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ.

Как сообщили в Офисе президента, во время разговора с журналистами "будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т.д.".

Онлайн-трансляцию пресс-марафона смотрите на ТСН Live в Facebook и YouTube и подписывайтесь на наши страницы.