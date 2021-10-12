В Киеве начался саммит Украина-ЕС: кто участвует и что планируют подписать

В Киеве начался саммит Украина-ЕС: кто участвует и что планируют подписать

Утром руководители институтов Европейского Союза прибыли в Мариинский дворец, где их приветствовал глава Украинского государства. Они пообщались перед началом мероприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен начали заседание 23-го саммита Украина — ЕС, который проходит в Киеве.

Об этом во вторник, 12 октября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также читайте Саммит Украина-ЕС: в Брюсселе назвали основные вопросы для обсуждения и повестку дня мероприятия

Отмечается, что в рамках саммита запланировано подписание ряда соглашений между Украиной и Европейским Союзом. По его результатам будет принято совместное заявление.

Также президент Украины, президент Европейского совета и президент Европейской комиссии сделают заявления для представителей СМИ по итогам встречи.

Напомним:

Официальный представитель ЕС сообщил, что на саммите Украина и ЕС обсудят Соглашение об ассоциации. В этом контексте, по его словам, во время киевского саммита будут подписаны три важных соглашения: касательно общего авиационного пространства (соглашение " об открытом небе "), что создаст новые коммерческие возможности для авиакомпаний, в частности введет Украину в так называемый low cost-авиапространство, еще два соглашения касаются ассоциации Украины с европейскими программами Horizon Europe и Creative Europe . Обе должны способствовать развитию сотрудничества в научной сфере, обменам между учеными и исследователями, а также открытию новых перспектив для молодежи в получении качественного образования.

касательно общего авиационного пространства (соглашение " "), что создаст новые коммерческие возможности для авиакомпаний, в частности введет Украину в так называемый low cost-авиапространство, . Обе должны способствовать развитию сотрудничества в научной сфере, обменам между учеными и исследователями, а также открытию новых перспектив для молодежи в получении качественного образования. Еще две ключевые темы, которые прозвучит во время саммита, по словам источника, — это координация усилий в борьбе с COVID-19 и безопасность, которая будет одной из центральных тем.

Новости мира: Украина подпишет соглашение о совместном авиапространстве с ЕС

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку