При ВР откроют офис по поддержке адаптации законодательства к стандартам ЕС

В Верховной Раде откроют офис по поддержке адаптации законодательства Украины к положениям права Евросоюза. Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Руслан Стефанчук.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Уверен, что вновь Офис придаст новое качество принятым законам и станет действенным инструментом для того, чтобы обеспечить соответствие всех законодательных инициатив acquis ЕС", — написал Стефанчук.

Среди основных задач Офиса — экспертная, аналитическая, информационная и документальная поддержка комитетов парламента при разработке евроинтеграционных законопроектов. Деятельность офиса будет обеспечиваться за счет международной технической помощи.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки.

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