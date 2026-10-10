- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2269
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве резко ответили на заявление Трампа о смене Зеленского
Андрей Сибига отреагировал на заявления из-за границы о Владимире Зеленском и объяснил, кто должен решать будущее президента Украины.
Заявления из-за границы лишь показывают, что президент Украины Владимир Зеленский хорошо выполняет свою работу во время войны, а решать будущее руководства страны только украинский народ.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Дипломат подчеркнул ключевую роль Президента в борьбе за существование государства.
«Президент Владимир Зеленский возглавляет наше государство во время войны — войны за независимость, свободу и достоинство», — заверил Сибига.
Глава МИД также отметил уровень общественного доверия к лидеру государства и прокомментировал зарубежные оценки его действий.
«У него есть поддержка украинского народа, и именно народ имеет право решать. Заявления из-за границы лишь подтверждают, что он хорошо выполняет свою работу. Он заслуживает поддержки», — подчеркнул Андрей Сибига.
Напомним, Дональд Трамп снова раскритиковал украинские власти и заявил, что Владимир Зеленский мог остановить войну раньше.
«Я думаю, что пора для Украины избрать нового президента», — подчеркнул Трамп.
Также ранее президент США договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля в США и другие страны. По указанию Трампа американский Минфин временно разрешил покупать это горючее до 7 апреля 2027 года.