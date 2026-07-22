В Киеве седьмой день продолжаются протесты: пришли ли люди после отставки Сырского (видео)

Седьмой день под Банковой: в Киеве не утихают массовые протесты против отставки Федорова

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В Киеве и в других регионах Украины уже седьмой день люди выходят на протесты против отставки экс-министра обороны Михаила Федорова.

Заметим, что по сравнению с предыдущими днями людей на митинге стало значительно меньше. Возможно, это связано с тем, что власти выполнили одно из требований протестующих — уволить Александра Сырского с должности главкома ВСУ и назначить вместо этого Михаила Драпатого.

Как сообщает «Суспільне», в Киеве собралось около 500 человек. В других областных центрах на митинги вышло несколько десятков протестующих.

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«Есть несколько в целом требований протестующих. Первая — вернуть Федорова как министра обороны, а вторая — прогнать Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Вторую Зеленский смог выполнить, а первую не смог, мы снова вышли сюда, чтобы вернуть Федорова на должность министра обороны», — рассказала участница акции во Львове Виктория.

Митинги будут продолжаться

Дмитрий Козятинский — ветеран и инициатор последних протестов в Киеве в комментарии hromadske заявил, что митинги будут продолжаться до тех пор, пока власти не прислушаются к требованиям людей — вернуть должность Михаилу Федорову.

«Вчера произошло историческое событие: Александр Сырский уволен с должности главкома. Вместо него пришел Михаил Драпатый […] В то же время, не стоит забывать и о втором требовании протеста вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны. Министерству необходимы реформы, а с увольнением Сырского пропал и конфликт между МО и ГШ, поэтому не вижу никаких причин не возвращать Федорова на должность», — сказал он.

«Мы будем выходить каждый день и стоять столько дней, сколько понадобится, чтобы власть нас услышала», — заверил Казятинский.

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