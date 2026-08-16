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В Киеве возобновились массовые митинги за возвращение Федорова в Минобороны (видео)
В Украине проходит 32-й день протестов против увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны: в Киеве и регионах прошли массовые акции.
В воскресенье, 16 августа в Киеве и других городах Украины возобновились протесты из-за увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.
Акция протеста началась недалеко от Арки свободы украинского народа. Митингующие пошли походкой на Майдан Независимости, а дальше — на ул. Институтскую к площади Франко, где продлили акцию.
Люди скандируют лозунги: «Федоров», «Стоим, стояли и будем стоять», «Слушать народ — это мощно», «Реформы, а не схемы».
Кроме того, участники требуют сменить руководство СВР (Рустема Умерова) и Министерства ветеранов (Виталия Кима).
Заметим, что сегодня уже 32-й день от начала протестов против увольнения Михаила Федорова.
Инициатор походки ветеран Козятинский передал представителю Офиса президента распечатанную петицию о возвращении Федорова, поскольку, по его словам, электронную не регистрировали на сайте.
Протестное шествие также состоялось в Днепре, Львове, Одессе, Харькове, Черкассах и других городах Украины.
Ранее мы рассказывали все, что известно о скандале вокруг задержания организатора протестов за Федорова.
Напомним, руководивший Минобороны последние полгода Михаил Федоров ушел в отставку 15 июля. После этого он подверг резкой критике Александра Сырского и подтвердил, что требовал его увольнения с должности главнокомандующего.
Из-за отставки Федорова во многих украинских городах прошли акции в его поддержку.
Впоследствии Федоров высказался о протестах после своей отставки и заявил, что не выйдет на улицу к протестующим и не пойдет в оппозицию президенту Зеленскому.