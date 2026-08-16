В Киеве возобновились массовые митинги за возвращение Федорова в Минобороны (видео)

Возвращение Федорова и отставка Умерова и Кима: в Украине продолжаются протесты / © Telegram / Сергей Стерненко

Реклама

В воскресенье, 16 августа в Киеве и других городах Украины возобновились протесты из-за увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

Реклама

Акция протеста началась недалеко от Арки свободы украинского народа. Митингующие пошли походкой на Майдан Независимости, а дальше — на ул. Институтскую к площади Франко, где продлили акцию.

Реклама

Люди скандируют лозунги: «Федоров», «Стоим, стояли и будем стоять», «Слушать народ — это мощно», «Реформы, а не схемы».

Кроме того, участники требуют сменить руководство СВР (Рустема Умерова) и Министерства ветеранов (Виталия Кима).

Заметим, что сегодня уже 32-й день от начала протестов против увольнения Михаила Федорова.

Инициатор походки ветеран Козятинский передал представителю Офиса президента распечатанную петицию о возвращении Федорова, поскольку, по его словам, электронную не регистрировали на сайте.

Реклама

Протестное шествие также состоялось в Днепре, Львове, Одессе, Харькове, Черкассах и других городах Украины.

Ранее мы рассказывали все, что известно о скандале вокруг задержания организатора протестов за Федорова.

Напомним, руководивший Минобороны последние полгода Михаил Федоров ушел в отставку 15 июля. После этого он подверг резкой критике Александра Сырского и подтвердил, что требовал его увольнения с должности главнокомандующего.

Из-за отставки Федорова во многих украинских городах прошли акции в его поддержку.

Реклама

Впоследствии Федоров высказался о протестах после своей отставки и заявил, что не выйдет на улицу к протестующим и не пойдет в оппозицию президенту Зеленскому.

Новости партнеров