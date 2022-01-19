В Киеве завершились переговоры Зеленского и госсекретаря США Блинкена: о чем договорились

В Киеве завершились переговоры Зеленского и госсекретаря США Блинкена: о чем договорились

Завтра, 20 января, Блинкен прибудет в Берлин, чтобы обсудить российскую агрессию против Украины.

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский завершил переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, находящимся в Украине с официальным визитом.

Об этом написал глава Украины на своей странице в Twitter.

Владимир Зеленский по итогам встречи рассчитывает на усиление экономического и финансового сотрудничества между Украиной и США и на то, что решения, относящиеся к Украине, не будут приниматься без участия украинской стороны.

"Я ценю непосредственное участие в деэскалации ситуации вокруг России. Спасибо за политическую поддержку и поддержку безопасности. Рассчитывать на усиление экономического и финансового сотрудничества. Я уверен, что без этого решения не будет", – отметил Зеленский.

О соблюдении принципа "Ничего об Украине без Украины" написал госсекретарь Энтони Блинкен.

I updated Ukrainian President @ZelenskyyUA dnes na našich engagements with Russia last week and stressed they will be nothing o Ukraine, with Ukraine. И applaud Ukraine's commitment to peaceful resolution and urge Россия к pursue diplomacy as only way forward. pic.twitter.com/A0cNX7k23m — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 19, 2022

Напомним, в Киев с официальным визитом прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Он встретился с президентом Украины. Также Блинкен должен встретиться с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и работающими в Украине американскими дипломатами.

Завтра, 20 января, Энтони Блинкен улетит в Берлин на встречу с министерством иностранных дел Германии. В пятницу у него запланированы переговоры с главой российского МИД в Женеве.