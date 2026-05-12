"В Киеве знают, что делать": Песков выдал новое циничное заявление о завершении войны

Песков / © Associated Press

Реклама

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что боевые действия в Украине могут прекратиться в любой момент. Мол, для этого Киев должен принять необходимые решения.

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

По его словам, украинские власти якобы «хорошо знают» об этих решениях.

Реклама

«СВО остановится в любой момент, как только в Киеве примут необходимые решения, о которых прекрасно знают», — сказал Песков.

Также он сказал, что наработки по Украине якобы дают основания говорить о приближающемся урегулировании, однако конкретных деталей пока не озвучил.

Ранее Песков оценил возможность диалога между Путиным и Зеленским. По его словам, президент РФ готов ко встрече с украинским лидером, но в Москве. Утверждается, что для проведения переговоров за пределами столицы России «имеет смысл только для финализации процесса урегулирования», а «над этим нужно работать».

Новости партнеров