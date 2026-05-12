"В Киеве знают, что делать": Песков выдал новое циничное заявление о завершении войны
В Кремле сделали новое циничное заявление о завершении войны.
Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что боевые действия в Украине могут прекратиться в любой момент. Мол, для этого Киев должен принять необходимые решения.
Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.
По его словам, украинские власти якобы «хорошо знают» об этих решениях.
«СВО остановится в любой момент, как только в Киеве примут необходимые решения, о которых прекрасно знают», — сказал Песков.
Также он сказал, что наработки по Украине якобы дают основания говорить о приближающемся урегулировании, однако конкретных деталей пока не озвучил.
Ранее Песков оценил возможность диалога между Путиным и Зеленским. По его словам, президент РФ готов ко встрече с украинским лидером, но в Москве. Утверждается, что для проведения переговоров за пределами столицы России «имеет смысл только для финализации процесса урегулирования», а «над этим нужно работать».