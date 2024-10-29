На Киевщине заработал третий ветеранский хаб для поддержки защитников и их семей, — Руслан Кравченко

В Ирпене открыли уникальное инклюзивное пространство для ветеранов, их семей и семей павших Героев.

Об этом говорится в сообщении главы Киевской ОГА Руслана Кравченко в Facebook.

"Задача Президента Украины Владимира Зеленского — максимальная поддержка ветеранов. В области сегодня более 80 тысяч ветеранов и членов семей погибших и мы работаем над тем, чтобы каждый из них получал необходимую помощь", — отметил глава КОГА.

Он подчеркнул, что каждый ветеранский хаб является единым пространством, где украинские защитники и их семьи могут получить комплексную помощь. В частности психологическую, юридическую, реабилитацию и социализацию, поддержку бизнес-проектов.

"VETERAN SPACE. IRPIN" – совместный проект КОВА, Ирпенского городского совета и платформы "VETERAN. PRO" Министерства по делам ветеранов. Реализовали проект на средства меценатов. Помещение отремонтировали и обустроили представители ирпенского бизнеса. За счет города установили лестничный подъемник и закупили необходимую мебель. Благодарен Ирпенской громаде, которая активно присоединилась к реализации такого проекта.

Ветеранам приходится проходить нелегкий путь адаптации к гражданской жизни. И мы должны сделать его максимально комфортным, без бюрократии, с конкретными, эффективными и оперативными решениями, какого бы вопроса это ни касалось.

Первые два ветеранских пространства мы открыли в Броварах и Борисполе в конце августа этого года. Туда с конкретными запросами уже обратились 574 ветерана или их родных. Поставил задачу перед всеми – решать каждый вопрос защитников и их семей. Перечень услуг, которые мы будем оказывать в хабах, постоянно будем расширять. Потому что должны реагировать на все без исключения нужды защитников и их семей", — сообщил Кравченко.

Глава Киевской ОГА также отметил, что вскоре такой хаб будет открыт в Белой Церкви.

"В перспективе стремимся к тому, чтобы такие ветеранские пространства были в каждом городе Киевщины", — подчеркнул Кравченко.