Китай не намерен извлекать пользу от войны Российской Федерации в Украине и надеется на дальнейшие обсуждения мирного плана, который в начале 2023-го предложил Пекин.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

Во время встречи с немецким коллегой в Берлине дипломат напомнил о недавних переговорах КНР как с Россией, так и с Украиной. Ган отметил, что спецпредставитель Китая в Европе вскоре снова посетит Украину.

"Мы не будем доливать масла в огонь войны", — сказал китайский дипломат.

Вместе с этим Цинь Ган возразил, что китайские фирмы снабжали критически важными компонентами для оружейной промышленности агрессорки России. По его словам, Пекин поддерживает "нормальные" торговые отношения с Россией, но не упоминает о значительном увеличении закупок Китаем российской сырой нефти со значительной скидкой.

Как сообщалось, лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин проигнорировал российского президента-диктатора Владимира Путина на 9 Мая и не поздравил его с "Днем Победы". Отсутствие всяческого упоминания повестки дня китайско-российских отношений свидетельствует о том, что они находятся в сложном состоянии.

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