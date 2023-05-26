В Китае назвали неожиданную причину войны в Украине

В Китае было заявлено о причинах войны Российской Федерации в Украине. Мол, к ней привело "проявление проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы".

Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Комментируя визит китайского дипломата по "политическому урегулированию" Ли Хуэйя в Берлин, она заявила, что полномасштабное вторжение РФ в Украину является "трагедией, которой можно было бы избежать".

"Есть болезненные уроки, над которыми должны серьезно задуматься все стороны. Украинский кризис, по сути, является проявлением накопившихся в управлении безопасностью Европы проблем. Китай всегда выносит собственное независимое решение, исходя из сути вопроса", — сказала Мао.

Кроме того, она традиционно подчеркнула "поиск политического решения" и призвала к "миру и переговорам".

В Пекине заявляют, что якобы держат нейтральную позицию в войне России против Украины, а полномасштабное вторжение в КНР называют "конфликтом". Вместе с тем, в Китае развивают отношения с Москвой и даже хотят вывести их на "новый уровень".

Напомним, лидеры G7 во время саммита в Хиросиме. обратились с призывом в Китай оказывать давление на страну-агрессору Россию. Политики согласились "поддерживать Украину столько, сколько потребуется перед лицом незаконной агрессивной войны РФ".

Читайте также: