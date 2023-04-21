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В Китае назвали обе стороны Тайваньского залива своими

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Китае назвали обе стороны Тайваньского залива своими

Фото: pixabay.com

Заявление сделал глава МИД Цинь Ган.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что территория по обе стороны Тайваньского залива принадлежит КНР.

Об этом сообщает Reuters.

Дипломат подчеркнул, мол, в последнее время распространяется "абсурдная логика", обвиняющая Пекин в нарушении статус-кво и стабильности в Тайванском заливе.

"Такая логика абсурдна, а вывод опасен", — сказал Цинь.

Китай в вопросах Тайваньского залива считает правильным и уместным защитить свой суверенитет. По словам главы МИД КНР, "справедливые люди" могут видеть, кто занимается "гегемонскими издевательствами и высокомерными практиками".

"Это не материковый Китай, а выступающие за независимость Тайваня сепаратистские силы Тайваня и горстка стран, пытающихся нарушить статус-кво. Те, кто играет с огнем на Тайване, в конце концов заботятся", — заявил Цинь Ган.

Напомним, в Китае в начале апреля объявили трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером Палаты представителей. Учения продолжались несколько дней.

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Дата публикации
Просмотры
627
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